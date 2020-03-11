Правительство Украины ограничило проведение спортивных соревнований из-за коронавируса

Правительство Украины ввело ограничение на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований. Об этом сообщает сайт кабинета министров. Ранее ограничения на спортивные турниры в Киеве ввел мэр столицы Виталий Кличко. Причиной стало распространение коронавируса.

При этом уточняется, что по разрешению международных спортивных организаций соревнования могут проходить без зрителей. Постановлением правительства ограничено проведение массовых мероприятий, в которых участвуют более 200 человек.

19 марта в Харькове должен пройти ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Вольфсбург». Первая игра пройдет в Германии 12 марта при пустых трибунах.