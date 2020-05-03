Экс-капитан «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об Александре Алиеве, ранее игравшем за «Локомотив». Он выступил с конспирологической теорией по поводу коронавируса.

— А вам он тоже напоминает героя анекдота? — написал Радимов в своем Twitter. — Что, после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус — фигня, и они не заболеют? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе м...ков занял бы второе место, потому что м...к. Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва.

Андрей Шевченко — главный тренер сборной Украины. Сергей Ребров возглавляет «Ференцварош».