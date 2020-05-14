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Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю

12:55
Киевское «Динамо». Фото AFP
Киевское «Динамо». Фото AFP
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35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.

Команда Валерия Лобановского на пути к трофею обыграла ЦСКА (София), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), Бурсаспор и ПСВ. В сентябре 1975 года киевляне по сумме двух матчей победили «Баварию» и завоевали Суперкубок Европы.

Бунт игроков, триумф в Суперкубке, договорняки, серебро Евро, вражда с Бышовцем, воспитание Шевы. Рабинер о великом Лобановском

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