«Оболонь» объявила об отставке Яковенко с поста главного тренера

Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте 5 мая объявила об увольнении главного тренера Павла Яковенко. Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Яковенко возглавил «Оболонь» в октябре прошлого года. После 23 игр «Оболонь» набрала 33 очка и находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера «Оболони» до конца сезона назначен Валерий Иващенко.