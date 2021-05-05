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«Оболонь» объявила об отставке Яковенко с поста главного тренера

15:53
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Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте 5 мая объявила об увольнении главного тренера Павла Яковенко. Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Яковенко возглавил «Оболонь» в октябре прошлого года. После 23 игр «Оболонь» набрала 33 очка и находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера «Оболони» до конца сезона назначен Валерий Иващенко.

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