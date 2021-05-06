«Шахтер» забил 4 безответных гола «Минаю» в скандальном матче УПЛ
«Шахтер» разгромил «Минай» в матче 25-го тура чемпионата Украины со счетом 4:0.
В составе донецкой команды дублем отметился Тарас Степаненко, еще по голу забили Манор Соломон и Майкон.
Из-за протестов ужгородской команды игра началась с опозданием в полчаса. Причиной задержки являлось нежелание игроков «Миная» выходить на поле из-за задержек по зарплате. Два игрока призвали всех футболистов команды саботировать игру.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Минай» отказывается выходить на поле из-за странных котировок букмекеров на игру.
После этого матча «Шахтер» закрепился на втором месте УПЛ с 51 очком, «Минай» с 18 баллами покинул высший дивизион.
Дополнительная информация:
https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/high/1620311665-minay-ne-viyde-na-match-25-go-turu-z-shahtarem.html
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