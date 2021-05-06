«Шахтер» забил 4 безответных гола «Минаю» в скандальном матче УПЛ

«Шахтер» разгромил «Минай» в матче 25-го тура чемпионата Украины со счетом 4:0.

В составе донецкой команды дублем отметился Тарас Степаненко, еще по голу забили Манор Соломон и Майкон.

Из-за протестов ужгородской команды игра началась с опозданием в полчаса. Причиной задержки являлось нежелание игроков «Миная» выходить на поле из-за задержек по зарплате. Два игрока призвали всех футболистов команды саботировать игру.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Минай» отказывается выходить на поле из-за странных котировок букмекеров на игру.

После этого матча «Шахтер» закрепился на втором месте УПЛ с 51 очком, «Минай» с 18 баллами покинул высший дивизион.