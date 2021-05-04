«Олимпик» определился с новым главным тренером

«Олимпик» на своем официальном сайте 4 мая объявил о назначении Романа Санжара на пост главного тренера первой команды.

Экс-наставник львовских «Карпат» вернулся в донецкий клуб после того, как прошлый главный тренер Юрий Калитвинцев покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды в УПЛ.

Роман Санжар уже работал главным тренером «Олимпика», а будучи футболистом он на протяжении восьми лет является капитаном клуба.

«Олимпик» занимает 13-е место в УПЛ, всего в чемпионате выступают 14 команд.