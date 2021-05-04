«Олимпик» определился с новым главным тренером
17:15
«Олимпик» на своем официальном сайте 4 мая объявил о назначении Романа Санжара на пост главного тренера первой команды.
Экс-наставник львовских «Карпат» вернулся в донецкий клуб после того, как прошлый главный тренер Юрий Калитвинцев покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды в УПЛ.
Роман Санжар уже работал главным тренером «Олимпика», а будучи футболистом он на протяжении восьми лет является капитаном клуба.
«Олимпик» занимает 13-е место в УПЛ, всего в чемпионате выступают 14 команд.
Дополнительная информация:
https://olimpik.com.ua/roman-sanzhar-glavnyi-trener-olimpika
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