«Ньюкасл» и «Лестер» интересуются полузащитником «Шахтера» Тете. Клуб просит за него 70 миллионов евро

Полузащитник «Шахтера» Тете попал в сферу интересов «Лестера» и «Ньюкасла», сообщает Globoesporte.

По информации источника, оба английских клуба активно следили за 20-летним бразильцем до того, как большинство чемпионатов в мире ушло на паузу из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что украинский клуб хочет получить за футболиста 70 миллионов евро. Также, к игроку проявляет интерес «Рома».

«Шахтер» купил Тете у «Гремио» летом 2019 года за 15 миллионов евро. На счету бразильца 5 голов и 4 результативных передачи в 26 матчах за «горняков». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15,5 миллиона евро.