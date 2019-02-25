Киевское "Динамо" забило 5 безответных мячей "Заре", "Шахтер" обыграл "Александрию"

Киевское "Динамо" разгромило "Зарю" в матче 19-го тура чемпионата Украины - 5:0. Дублями отметились Николай Шапаренко и Беньямин Вербич.

В другой встрече "Шахтер" взял верх над "Александрией" - 2:0.

Донецкий клуб лидирует в таблице с 48 очками, "Динамо" идет вторым с 41 очком. Оба клуба досрочно гарантировали себе участие в чемпионском раунде.

"Александрия" и "Заря" занимают третье и четвертое место соответственно и также близки к попаданию в чемпионский раунд.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

19-й тур

"Динамо" - "Заря" - 5:0 (3:0)

Голы: Шарапенко, 34 (1:0). Вербич, 38 (2:0). Шарапенко, 45 (3:0). Вербич, 53 (4:0). Сол, 73 (5:0).

"Шахтер" - "Александрия" - 2:0 (2:0)

Голы: Марлос, 14 (1:0). Мораес, 35 (2:0).

Незабитый пенальти: Марлос, 78.