Киевское «Динамо» разгромило «Колос» со счетом 7:0.
«Динамо» (Киев) победило «Колос» (7:0) в матче шестого тура чемпионата Украины.
В составе победителей по дублю сделали Карлос де Пена и Виктор Цыганков. Также отличились Николай Шапаренко, Томаш Кендзера и Виталий Буяльский. Арендованный у ЦСКА белорусский форвард Илья Шкурин вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма.
«Динамо» набрало 16 очков и занимает первое место. У «Колоса» пять очков и 11-я позиция.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
6-й тур
«Динамо» — «Колос» — 7:0 (6:0)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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