«Карпаты» исключат из УПЛ и могут лишить профессионального статуса

«Карпаты» будут исключены из Украинской премьер-лиги, сообщает Football.ua со ссылкой на исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого. Львовяне не явились на два матча чемпионата Украины, по официальной причине — из-за финансовых проблем. Однако СМИ предполагают, что клуб не допустят к следующему сезону из-за долгов, так что доигрывать чемпионат нынешний нет особой необходимости.

— Завтра мы передаем официальное обращение в КДК, — сказал Дикий. — Есть у нас два решения о том, что матчи дважды не состоялись. Мы все прекрасно понимаем, что Карпаты будут исключены из УПЛ. Возможно, против клуба будут введены финансовые санкции, а в остальных матчах будет расписан плюс/минус. «Карпатам» будут засчитаны технические поражения, а их соперникам — победы.

Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у «Карпат» есть задолженность и перед УПЛ — один миллион гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, показали бы мировые соглашения, то все бы пошли навстречу «Карпатам» и дали бы им аттестат. Если «Карпаты» лишат профессионального статуса, то все игроки львовского клуба получат статус свободных агентов.

«Карпаты» в 24 матчах сезона одержали только две победы и идут на последнем месте с 15 очками.