Экс-футболист «Локомотива» Дроздов прокомментировал уход Шевченко из сборной Украины

Экс-футболист «Локомотива» и «Химок» Юрий Дроздов прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

Ранее, 1 августа, 44-летний Шевченко объявил, что покидает национальную команду в связи с истечением контракта.

«Покинул, значит были причины внутренние, хотя сборная Украины достойно выступила на чемпионате Европы. Значит, какие-то у них там свои обязательства были, или контракт закончился. Как тренер и игрок он топ, раз человек играл в «Милане» на таком уровне. Получил «Золотой мяч», он был лидером сборной, и этот гол курьезный — его заслуга. Он хороший игрок высокого уровня», — приводит слова Дроздова РЕН ТВ.

Шевченко тренировал сборную Украины с 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2020 по футболу, где уступила Англии со счетом 0:4.