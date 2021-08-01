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Экс-футболист «Локомотива» Дроздов прокомментировал уход Шевченко из сборной Украины

16:32
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Экс-футболист «Локомотива» и «Химок» Юрий Дроздов прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

Ранее, 1 августа, 44-летний Шевченко объявил, что покидает национальную команду в связи с истечением контракта.

«Покинул, значит были причины внутренние, хотя сборная Украины достойно выступила на чемпионате Европы. Значит, какие-то у них там свои обязательства были, или контракт закончился. Как тренер и игрок он топ, раз человек играл в «Милане» на таком уровне. Получил «Золотой мяч», он был лидером сборной, и этот гол курьезный — его заслуга. Он хороший игрок высокого уровня», — приводит слова Дроздова РЕН ТВ.

Шевченко тренировал сборную Украины с 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2020 по футболу, где уступила Англии со счетом 0:4.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/863883-igrok-vysokogo-urovnia-drozdov-ob-otstavke-trenera-sbornoi-ukrainy

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