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Киевское «Динамо» разгромило «Верес» на старте чемпионата Украины

21:42
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В матче второго тура чемпионата Украины киевское «Динамо» дома выиграло у «Вереса» (4:0).

В составе победителей отличились Денис Попов, Денис Гармаш, Александр Тымчик и Виктор Цыганков (с пенальти). Киевляне провели первый матч в текущем сезоне, так как игра первого тура была перенесена.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

2-й тур

«Динамо» — «Верес» — 4:0 (3:0)

Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86, с пенальти

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Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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