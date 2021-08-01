Киевское «Динамо» разгромило «Верес» на старте чемпионата Украины
21:42
В матче второго тура чемпионата Украины киевское «Динамо» дома выиграло у «Вереса» (4:0).
В составе победителей отличились Денис Попов, Денис Гармаш, Александр Тымчик и Виктор Цыганков (с пенальти). Киевляне провели первый матч в текущем сезоне, так как игра первого тура была перенесена.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
2-й тур
«Динамо» — «Верес» — 4:0 (3:0)
Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86, с пенальти
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