На Украине тренеру «Львова» дали желтую карточку из-за русского языка

Главный тренер украинского «Львова» Виталий Шумский рассказал, что получил желтую карточку в матче 15-го тура чемпионата Украины против «Колоса» (0:2) за разговоры с судьей на украинском языке.

Шумский подчеркнул, что начал разговаривать с резервным арбитром на украинском языке, но тот перешел на русский. После того, как тренер возмутился этим, к нему подошел главный судья и предъявил желтую карточку.

«Я бы хотел, чтобы арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть», — приводит слова Шумского Football.ua.

«Львов» с 12 очками занимает 11-е место в УПЛ, «Колосс» с 22 очками — на седьмой строчке.