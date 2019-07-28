"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины

"Динамо" одержало победу над донецким "Шахтером"​ (2:1) в матче за Суперкубок Украины. В составе киевской команды отличились защитник Никита Бурда и хавбек Денис Гармаш​.

Динамовцы в восьмой раз завоевали Суперкубок Украины.

Украина. Суперкубок

"Динамо К" – "Шахтер Д" – 2:1 (0:1)

Голы: Патрик, 45+3 (0:1). Бурда, 80 (1:1). Гармаш, 83 (2:1).

"Динамо К": Бойко, Кадар, Кендзера, Бурда, Миколенко, Гармаш (Сидорчук, 84), Караваев (де Пена, 68), Буяльский, Шепелев, Вербич (Цитаишвили, 73), Беседин.

"Шахтер Д": Пятов, Кривцов, Исмаили, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Патрик (Дентинью, 87), Марлос, Болбат, Мораес, Соломон (Матеус Мартинс, 66).

Предупреждения: Хочолава, 29. Буяльский, 45. Кадар, 72.

Судья: Романов (Украина).

28 июля. Одесса. Стадион "Черноморец".

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