Киевское «Динамо» дома проиграло «Ворскле» в чемпионате Украины
В матче 14-го тура чемпионата Украины «Ворскла» на выезде победила киевское «Динамо» (2:1).
В составе победителей отличились Ранжел и Оливье Тилль (с пенальти). У динамовцев гол в активе Витинью.
Киевляне с 35-ю очками остаются лидерами в турнирной таблице. У «Ворсклы» 28 очков и третье место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
14-й тур
«Динамо» Киев — «Ворскла» — 1:2 (0:1)
Голы: Витинью, 90+5 — Ранжел, 34, Тилль, 74, с пенальти,
Удаление: Кравчук («Ворскла»), 80
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