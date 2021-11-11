Футболистка «Шахтера»: «Мы докажем, что женский футбол не уступает в уровне мужскому»
Вратарь «Шахтера» высказалась о гендерной пристрастности относительно женского футбола
14:37
Вратарь женской команды «Шахтера» Мария Денищич высказалась о гендерной пристрастности относительно женского футбола.
«К сожалению, гендерная пристрастность относительно женского футбола существует, — приводит слова Денищич Tribuna.com со ссылкой на «Футбол NEWS». — Мы докажем, что женский футбол не уступает в уровне мужскому. Если говорить о женском футболе на Украине, то не хватает инфраструктуры и финансового обеспечения со стороны спонсоров и инвесторов».
20 июня 2021 года 20-летняя Денищич подписала контракт с «Шахтером», став первой футболисткой в истории донецкого клуба.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1103097805-futbolistka-shaxtera-denishhich-est-gendernaya-pristrastnost-otnositel.html
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