Футболистка «Шахтера»: «Мы докажем, что женский футбол не уступает в уровне мужскому»

Вратарь женской команды «Шахтера» Мария Денищич высказалась о гендерной пристрастности относительно женского футбола.

«К сожалению, гендерная пристрастность относительно женского футбола существует, — приводит слова Денищич Tribuna.com со ссылкой на «Футбол NEWS». — Мы докажем, что женский футбол не уступает в уровне мужскому. Если говорить о женском футболе на Украине, то не хватает инфраструктуры и финансового обеспечения со стороны спонсоров и инвесторов».

20 июня 2021 года 20-летняя Денищич подписала контракт с «Шахтером», став первой футболисткой в истории донецкого клуба.