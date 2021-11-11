Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Футболистка «Шахтера»: «Мы докажем, что женский футбол не уступает в уровне мужскому»

Вратарь «Шахтера» высказалась о гендерной пристрастности относительно женского футбола
14:37

Вратарь женской команды «Шахтера» Мария Денищич высказалась о гендерной пристрастности относительно женского футбола.

«К сожалению, гендерная пристрастность относительно женского футбола существует, — приводит слова Денищич Tribuna.com со ссылкой на «Футбол NEWS». — Мы докажем, что женский футбол не уступает в уровне мужскому. Если говорить о женском футболе на Украине, то не хватает инфраструктуры и финансового обеспечения со стороны спонсоров и инвесторов».

20 июня 2021 года 20-летняя Денищич подписала контракт с «Шахтером», став первой футболисткой в истории донецкого клуба.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1103097805-futbolistka-shaxtera-denishhich-est-gendernaya-pristrastnost-otnositel.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
В Роспотребнадзоре рассказали о диете при сахарном диабете второго типа
0