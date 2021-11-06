Тренер «Динамо» рассказал, как уехал из Украины в Германию в 15 лет: «Шокировало все»
Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» вспомнил свой отъезд из Украины в Германию в возрасте 15 лет.
— Ты уехал в Германию в возрасте 15 лет. Как ты решился на это?
— Не я решился. Это мои родители решились на этот шаг. Я на тот момент вообще не понимал, куда я еду и зачем. В том возрасте я не хотел уезжать от родителей в другую страну. Но на тот момент СССР развалился, в Украине становление футбола только начиналось. Его-то в принципе и в России тогда особо не было. Теперь я благодарен своим родителям за то, что они решились на этот шаг. Благодаря им я добился своих результатов.
— Что шокировало, когда приехал в Германию?
— Все, наверное. Уехал от родителей, не было ни друзей, ни знакомых. Язык другой. Было очень тяжело.
— О чем думал в тот момент?
— Да ни о чем. Как быстрей уехать оттуда.
— Со временем изменилось мнение?
— Конечно. Поменялось многое.
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