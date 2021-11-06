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Тренер «Динамо» рассказал, как уехал из Украины в Германию в 15 лет: «Шокировало все»

08:00
Андрей Воронин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Воронин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» вспомнил свой отъезд из Украины в Германию в возрасте 15 лет.

— Ты уехал в Германию в возрасте 15 лет. Как ты решился на это?

— Не я решился. Это мои родители решились на этот шаг. Я на тот момент вообще не понимал, куда я еду и зачем. В том возрасте я не хотел уезжать от родителей в другую страну. Но на тот момент СССР развалился, в Украине становление футбола только начиналось. Его-то в принципе и в России тогда особо не было. Теперь я благодарен своим родителям за то, что они решились на этот шаг. Благодаря им я добился своих результатов.

— Что шокировало, когда приехал в Германию?

— Все, наверное. Уехал от родителей, не было ни друзей, ни знакомых. Язык другой. Было очень тяжело.

— О чем думал в тот момент?

— Да ни о чем. Как быстрей уехать оттуда.

— Со временем изменилось мнение?

— Конечно. Поменялось многое.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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