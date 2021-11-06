Тренер «Динамо» рассказал, как уехал из Украины в Германию в 15 лет: «Шокировало все»

Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube -канале «Ответь по-братски» вспомнил свой отъезд из Украины в Германию в возрасте 15 лет.

— Ты уехал в Германию в возрасте 15 лет. Как ты решился на это?

— Не я решился. Это мои родители решились на этот шаг. Я на тот момент вообще не понимал, куда я еду и зачем. В том возрасте я не хотел уезжать от родителей в другую страну. Но на тот момент СССР развалился, в Украине становление футбола только начиналось. Его-то в принципе и в России тогда особо не было. Теперь я благодарен своим родителям за то, что они решились на этот шаг. Благодаря им я добился своих результатов.

— Что шокировало, когда приехал в Германию?

— Все, наверное. Уехал от родителей, не было ни друзей, ни знакомых. Язык другой. Было очень тяжело.

— О чем думал в тот момент?

— Да ни о чем. Как быстрей уехать оттуда.

— Со временем изменилось мнение?