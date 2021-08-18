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Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Ингулец» в чемпионате Украины

21:54
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В матче четвертого тура чемпионата Украины «Ингулец» и киевское «Динамо» сыграли вничью (1:1).

Киевляне открыли счет на 71-й минуте благодаря автоголу Михаила Шишки. У «Ингульца» отличился Илья Коваленко.

«Динамо» занимает второе место в УПЛ, имея в активе десять очков. У «Ингульца» одно очко и последнее место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

4-й тур

«Ингулец» — «Динамо» Киев — 1:1 (0:0)

Голы: Коваленко, 76 — Шишка, 71, в свои ворота

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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