Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Ингулец» в чемпионате Украины

В матче четвертого тура чемпионата Украины «Ингулец» и киевское «Динамо» сыграли вничью (1:1).

Киевляне открыли счет на 71-й минуте благодаря автоголу Михаила Шишки. У «Ингульца» отличился Илья Коваленко.

«Динамо» занимает второе место в УПЛ, имея в активе десять очков. У «Ингульца» одно очко и последнее место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

4-й тур

«Ингулец» — «Динамо» Киев — 1:1 (0:0)

Голы: Коваленко, 76 — Шишка, 71, в свои ворота