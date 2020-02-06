«Черноморец» подписал Сикорского, которого выгнали из «Агробизнеса» из-за поездки в Россию
22:56
Нападающий Игорь Сикорский подписал контракт с «Черноморцем», сообщает официальный сайт «моряков». Футболист получил седьмой номер.
«Агробизнес», предыдущий клуб Сикорского, расторг соглашение с игроком «за нанесение вреда репутации из-за демонстративной поездки в Россию».
Нападающего в стан «Черноморца» пригласил бывший тренер Остап Маркевич.
В этом сезоне Сикорский провел 18 матчей в первой лиге, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.
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