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«Черноморец» подписал Сикорского, которого выгнали из «Агробизнеса» из-за поездки в Россию

22:56
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Нападающий Игорь Сикорский подписал контракт с «Черноморцем», сообщает официальный сайт «моряков». Футболист получил седьмой номер.

«Агробизнес», предыдущий клуб Сикорского, расторг соглашение с игроком «за нанесение вреда репутации из-за демонстративной поездки в Россию».

Нападающего в стан «Черноморца» пригласил бывший тренер Остап Маркевич.

В этом сезоне Сикорский провел 18 матчей в первой лиге, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.

Дополнительная информация:

http://www.chernomorets.odessa.ua/club/news/13441/

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