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Чемпионат Украины может возобновиться в конце мая

18:24
Чемпионат Украины. Фото footballua.tv.
Чемпионат Украины. Фото footballua.tv.
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Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олег Протасов рассказал, когда может возобновиться чемпионат Украины. Сезон в стране был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Наш оптимистичный план — в конце мая провести первый матч, в 30-х числах, и до конца июля закончить чемпионат и Кубок, — цитирует Протасова Tribuna.com. — Все понимают, что мы заложники ситуации. По мере поступления проблем будем все вместе выходить из них.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 163 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 348 человек умерли, выздоровели — 975 926.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1085185885.html

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