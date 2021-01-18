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Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» перешел в «Рух»

20:46
Рагнар Сигурдссон. Фото ФК «Рух».
Рагнар Сигурдссон. Фото ФК «Рух».
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«Рух» заключил контракт с защитником сборной Исландии Рагнаром Сигурдссоном, сообщает сайт украинского клуба.

Исландский футболист подписал с командой соглашение до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год. Выступать игрок будет под 22-м номером.

Напомним, Сигурдссон выступал на Евро-2016, где сборная Исландии добралась до четвертьфинала, а в 1/8 финала защитник забил в ворота сборной Англии (2:1), став лучшим игроком матча.

На клубном уровне футболист выступал за «Гетеборг», «Краснодар», «Фулхэм», «Рубин», «Ростов» и «Копенгаген».

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