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Судейство

Бывший глава итальянских судей переезжает на Украину

19:06
Никола Риццоли. Никола Риццоли (слева) и Андрей Павелко. Никола Риццоли (слева). Никола Риццоли (слева) и Андрей Павелко.
Никола Риццоли.
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Известный арбитр Никола Риццоли, до лета этого года возглавлявший рефери итальянских серии А и Б, в ближайшее время переедет на Украину.

Он дал согласие стать инструктором украинских арбитров и заняться их обучением, сообщил в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, который уже представил 50-летнего итальянца судьям.

Никола Риццоли.
Никола Риццоли.
Никола Риццоли (слева).
Никола Риццоли (слева).

А в следующем году Риццоли, скорее всего, заменит своего соотечественника Лучано Лучи, который возглавляет судейский комитет УАФ.

Любопытно, что в первой половине ноября трудоустроились те, кто мог бы заменить Виктора Кашшаи в департаменте судейства РФС. Появлялась информация, что ему на смену рассматривались Риццоли и Бьерн Кайперс, который вошел в судейский комитет УЕФА. А Милорад Мажич продолжает возглавлять арбитров на Кипре.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Испания
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П1

22%

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Ф1 (-1.0)

18%

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Александр Бобров все материалы автора

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