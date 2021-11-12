Бывший глава итальянских судей переезжает на Украину
Известный арбитр Никола Риццоли, до лета этого года возглавлявший рефери итальянских серии А и Б, в ближайшее время переедет на Украину.
Он дал согласие стать инструктором украинских арбитров и заняться их обучением, сообщил в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, который уже представил 50-летнего итальянца судьям.
А в следующем году Риццоли, скорее всего, заменит своего соотечественника Лучано Лучи, который возглавляет судейский комитет УАФ.
Любопытно, что в первой половине ноября трудоустроились те, кто мог бы заменить Виктора Кашшаи в департаменте судейства РФС. Появлялась информация, что ему на смену рассматривались Риццоли и Бьерн Кайперс, который вошел в судейский комитет УЕФА. А Милорад Мажич продолжает возглавлять арбитров на Кипре.
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