Бывший глава итальянских судей переезжает на Украину

Известный арбитр Никола Риццоли, до лета этого года возглавлявший рефери итальянских серии А и Б, в ближайшее время переедет на Украину.

Он дал согласие стать инструктором украинских арбитров и заняться их обучением, сообщил в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, который уже представил 50-летнего итальянца судьям.

Никола Риццоли.

Никола Риццоли (слева).

А в следующем году Риццоли, скорее всего, заменит своего соотечественника Лучано Лучи, который возглавляет судейский комитет УАФ.

Любопытно, что в первой половине ноября трудоустроились те, кто мог бы заменить Виктора Кашшаи в департаменте судейства РФС. Появлялась информация, что ему на смену рассматривались Риццоли и Бьерн Кайперс, который вошел в судейский комитет УЕФА. А Милорад Мажич продолжает возглавлять арбитров на Кипре.