Бывший тренер «Спартака» Кононов может возглавить «Колос» из Киевской области
Новым главным тренером «Колоса» может стать Олег Кононов, сообщает «Динамомания». Команда играет в украинской премьер-лиге и базируется в селе Ковалевка Киевской области.
По данным источника, президент «Колоса» Андрей Засуха провел встречи с потенциальными кандидатами на пост главного тренера клуба — Романом Григорчуком и Дмитрием Михайленко. Однако это далеко не полный перечень специалистов, которые могут возглавить команду. Другими кандидатами являются Кононов и экс-глава академии «Шахтера» голландец Патрик ван Леувен, уволенный недавно из «Маккаби» (Тель-Авив).
Последним место работы 55-летнего Олега Кононова была «Рига», с которой он выиграл чемпионат Латвии. В России он тренировал «Спартак», тульский «Арсенал», «Ахмат» и «Краснодар», с которым он стал бронзовым призером РПЛ. В чемпионате Украины работал с запорожским «Металлургом», «Карпатами» и «Севастополем», с которым выиграл турнир первой лиги.
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Дополнительная информация:
https://www.dynamomania.com/ru/news/609339-kolos-mozhet-vozglavit-eks-nastavnik-moskovskogo-spartaka
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