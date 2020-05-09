Бывший футболист «Спартака» задержан полицией за угрозы убить членов семьи

Тренер-селекционер киевского «Динамо» и тренер сборной Хорватии (до 20 лет) Огнен Вукоевич задержан полицией Загреба по подозрению в угрозах совершения преступления, сообщает Jutarnji list.

Правоохранительные органы подтвердили, что в отношении бывшего футболиста ведется уголовное расследование. Согласно отчету, Вукоевич был доставлен в участок полиции в четверг.

Вукоевич пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. В полицию сообщил член семьи, который обвинил Вукоевича в словесном насилии и серьезных угрозах.

Полиция также обыскала его дом, чтобы определить, есть ли у него огнестрельное оружие. Если полиция подтвердит правонарушение, Вукоевич может предстать перед судом.

Теперь прокуратура будет решать, нужно ли назначать предварительное заключение Вукоевичу.

Хорват был игроком киевского «Динамо» с 2008 по 2015 год. С 2017-го работает в клубе скаутом. За московский «Спартак» Вукоевич выступал во второй половине сезона-2012/2013.