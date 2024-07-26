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Сегодня, 13:26

Швейцарец Шерер назначен главным судьей Суперкубка УЕФА «Реал» — «Аталанта»

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Сандро Шерер.
Фото Global Look Press

Швейцарский судья Сандро Шерер обслужит матч за Суперкубок УЕФА-2024 между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой».

Встреча двух команд пройдет 14 августа в Варшаве (Польша). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0). «Аталанта» в решающем матче Лиги Европы разгромила леверкузенский «Байер» (3:0).

В прошлом году обладателем Суперкубка УЕФА стал «Манчестер Сити», одержавший победу над «Севильей» (1:1, пен 5-4).

Футбол
ФК Аталанта
ФК Реал
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Источник: матч за Суперкубок России по футболу состоится в Волгограде

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