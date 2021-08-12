Жоржиньо и Эмерсон установили историческое достижение

«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. В основное время команды обменялись голами. Допольнительное время обошлось без забитых мячей, поэтому победителя выявили в серии одиннадцатиметровых — 6:5.

Как сообщает Squawka, Жоржиньо и Эмерсон стали первыми игроками в истории футбола, выигравшими за один год Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА.

Кроме того, Жоржиньо — единственный, кто играл в каждом из финалов этих турниров.