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Жоржиньо и Эмерсон установили историческое достижение

02:57
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«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. В основное время команды обменялись голами. Допольнительное время обошлось без забитых мячей, поэтому победителя выявили в серии одиннадцатиметровых — 6:5.

Как сообщает Squawka, Жоржиньо и Эмерсон стали первыми игроками в истории футбола, выигравшими за один год Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА.

Кроме того, Жоржиньо — единственный, кто играл в каждом из финалов этих турниров.

Челси — Вильярреал

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры