Жоржиньо и Эмерсон установили историческое достижение
02:57
«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. В основное время команды обменялись голами. Допольнительное время обошлось без забитых мячей, поэтому победителя выявили в серии одиннадцатиметровых — 6:5.
Как сообщает Squawka, Жоржиньо и Эмерсон стали первыми игроками в истории футбола, выигравшими за один год Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА.
Кроме того, Жоржиньо — единственный, кто играл в каждом из финалов этих турниров.
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