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Кепа назвал нетипичной ситуацией замену на Менди перед серией пенальти

02:43
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага после победы над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА признался, что замена вратаря перед серией пенальти — нетипичная ситуация. Испанец заменил Эдуара Менди на 119-й минуте.

«Нетипичная ситуация. Эдуар и вообще вся команда проделали фантастическую работу. Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника, но медали — у нас.

Эта ситуация ненормальная, но я был к ней готов, так как знал, что такое может произойти. Стремился быть готовым в нужный момент как физически, так и психологически", — цитирует пресс-служба УЕФА Кепу.

Челси — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2030316--chelsea-vs-villarreal/

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Евгений Козинов все материалы автора

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