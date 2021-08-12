Кепа назвал нетипичной ситуацией замену на Менди перед серией пенальти

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага после победы над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА признался, что замена вратаря перед серией пенальти — нетипичная ситуация. Испанец заменил Эдуара Менди на 119-й минуте.

«Нетипичная ситуация. Эдуар и вообще вся команда проделали фантастическую работу. Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника, но медали — у нас.

Эта ситуация ненормальная, но я был к ней готов, так как знал, что такое может произойти. Стремился быть готовым в нужный момент как физически, так и психологически", — цитирует пресс-служба УЕФА Кепу.