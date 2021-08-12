Арбитр Карасев взял еще один барьер. У «Челси» и «Вильярреала» не должно быть претензий к судьям

Матч за Суперкубок УЕФА, который в серии пенальти выиграла английская команда, судила интернациональная бригада. Она не допустила серьезных ошибок.

Бригада

В бригаду входили русские Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, представитель Белоруссии Алексей Кульбаков, немецкий видеоарбитр Марко Фриц, итальянский и польский видеоассистенты Массимилиано Иррати и Павел Гиль. А оценивал их работу председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, у которого вряд ли возникло много претензий. Во всяком случае с игрой общими усилиями судьи справились, никаких проблем сами себе не создали и смело могут занести себе этот августовский матч в актив.

11 августа. Белфаст. «Челси» — «Вильярреал» — 1:1 (6:5 — по пен.). Бригада Сергея Карасева перед началом матча.

Матч

Встреча из категории выставочных, а игры за Суперкубок относят чаще всего именно к таким (два года назад ее доверили, отдав дань непонятной моде, француженке Стефани Фраппар), не была очень сложной и напряженной. Пожалуй, главной трудностью стала продолжительность матча, который состоял из четырех таймов и завершился серией пенальти.

Первый тайм, наверное, вызвал больше вопросов — то и дело возникали ситуации, связанные с фолами и падениями игроков. А в концовке очень резко пошел в мяч и в соперника Рюдигер, чьи действия Карасев оценил желтой карточкой. Такую же санкцию российский судья применил за неспортивное поведение и к тренеру «Челси» Тухелю.

11 августа. Белфаст. «Челси» — «Вильярреал». Сергей Карасев показывает желтую карточку Томасу Тухелю. Фото AFP

Был еще момент из тех, что встречаются нечасто, особенно в настолько сыгранных бригадах. Гаврилин сигнализировал флагом о фоле в обороне, но Карасев игру не остановил и своей властью дал продолжить атаку. Смотрелось это не лучшим образом — прежде всего, для ассистента.

Кого представляют судьи

Нынешнее лето стало летом Карасева — то тут, то там, особенно во время чемпионата Европы, раздавались славословия. В его адрес лились похвальбы и сладкие речи.

Почему-то дошло до того, что Сергея стали противопоставлять сборной России и российским клубам. Мол, национальная команда вылетела, а судья еще на турнире. Клубы в еврокубках ничего не добиваются, а арбитру дали матч за Суперкубок.

Предлагаю остановиться и вспомнить, что Карасев — не спортсмен. Он не выходит на соревнования под гимн страны, у него на форме нет ни слова, напоминающего о России. На международных турнирах он в первую очередь представляет УЕФА и ФИФА. То же самое относится к его ассистентам Демешко и Гаврилину.

Они фактически нанимались на Евро, УЕФА готовил их к турниру на сборах, УЕФА выплатил им немалые гонорары, которые у главных арбитров составляют несколько десятков тысяч евро.

11 августа. Белфаст. «Челси» — «Вильярреал» — 1:1 (6:5 — по пен.).

Да, Карасев — русский, да, у него российский паспорт. Но он не защищал на Евро или в среду на игре за Суперкубок честь страны. Как не защищали честь России другие спортивные судьи, работавшие, к примеру, на Олимпиаде. Они судили, а не состязались со спортсменами из других стран.

Футбольный арбитр работает на себя. Не нужно ставить его в один ряд со спортсменами, со сборниками, не стоит раздувать вокруг Сергея псевдопатриотический пожар. В конце концов судье может даже идти во вред успех команды из его страны, ему может оказаться невыгодным ее продвижение по турнирной лестнице. К примеру, Бьёрн Кайперс не получил бы финал Евро, если бы туда вышла голландская сборная.

Карасев подтвердил свой уровень и подтвердил правильность выбора Розетти, а также показал, что в нашем футболе еще есть судьи, достойные попадания в элитную группу.

Нужно отдать должное Сергею: еще год назад вряд ли кто-то мог предположить (разве только он сам?), что 2021-й получится таким успешным. То, что Евро отложили, пошло ему на пользу. У Карасева случился настоящий прорыв, и в итоге он получил столько игр на чемпионате Европы и матч между «Челси» и «Вильярреалом».

Следующий этап — чемпионат мира-2022. Попасть туда сложнее, чем на Евро.