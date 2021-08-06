Виктор Кашшаи о назначении Карасева на Суперкубок УЕФА: «Мы гордимся нашими судьями»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал назначение бригады Сергея Карасева на матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

«Сегодня отличный день для российского судейства, — цитирует Кашшаи официальный сайт РФС. — Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина обслуживали финал Олимпиады в Токио, а УЕФА назначил Сергея Карасева, Игоря Демешко и Максима Гаврилина на матч за Суперкубок! Мы гордимся нашими судьями, которые доказали, что у российских арбитров есть потенциал для работы на топ-матчах.

Евро-2020, Олимпийские игры и Суперкубок являются большим достижением для российских судей и Российского футбольного союза, также это говорит о том, что ФИФА и УЕФА успешно оценивают новый подход и реформы судейства, которые реализует в РФС Ашот Хачатурянц».

Матч состоится 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия). Начало в 22.00 по московскому времени.