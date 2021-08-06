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Судейство

Виктор Кашшаи о назначении Карасева на Суперкубок УЕФА: «Мы гордимся нашими судьями»

21:48
Сергей Карасев. Фото РФС
Сергей Карасев. Фото РФС
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал назначение бригады Сергея Карасева на матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

«Сегодня отличный день для российского судейства, — цитирует Кашшаи официальный сайт РФС. — Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина обслуживали финал Олимпиады в Токио, а УЕФА назначил Сергея Карасева, Игоря Демешко и Максима Гаврилина на матч за Суперкубок! Мы гордимся нашими судьями, которые доказали, что у российских арбитров есть потенциал для работы на топ-матчах.

Евро-2020, Олимпийские игры и Суперкубок являются большим достижением для российских судей и Российского футбольного союза, также это говорит о том, что ФИФА и УЕФА успешно оценивают новый подход и реформы судейства, которые реализует в РФС Ашот Хачатурянц».

Матч состоится 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия). Начало в 22.00 по московскому времени.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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