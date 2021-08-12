Фердинанд оценил замену вратаря «Челси» перед серией пенальти в Суперкубке УЕФА

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил решение главного тренера «Челси» Томаса Тухеля заменить вратаря перед серией пенальти в матче за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала» .

«Кепа находился под пристальным вниманием с тех пор, как пришел в клуб. Вы видели после его сейва, что он значит для этой команды. Очевидно, Тухель знал то, чего не знали мы. Перед каждым пенальти он был прямо перед лицом игроков «Вильярреала». В нем что-то есть. У него есть личностные качества и характер», — цитирует BBC Фердинанда.