Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

Фердинанд оценил замену вратаря «Челси» перед серией пенальти в Суперкубке УЕФА

06:11
Теги:

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил решение главного тренера «Челси» Томаса Тухеля заменить вратаря перед серией пенальти в матче за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала».

«Кепа находился под пристальным вниманием с тех пор, как пришел в клуб. Вы видели после его сейва, что он значит для этой команды. Очевидно, Тухель знал то, чего не знали мы. Перед каждым пенальти он был прямо перед лицом игроков «Вильярреала». В нем что-то есть. У него есть личностные качества и характер», — цитирует BBC Фердинанда.

Челси — Вильярреал

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«О будущем Витории в «Спартаке» спрашивайте у Заремы». Интервью Юрия Никифорова
Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии здоровья сына, которого избила супруга арбитра Безбородова
Депутат Госдумы РФ подарил 1 миллион долларов борцу Садулаеву за победу на Олимпиаде в Токио
Российский тяжеловес Павлович проведет бой с Аспинэллом на UFC Vegas 36
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры