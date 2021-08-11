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«Челси» — «Вильярреал»: команды назвали стартовые составы на матч Суперкубка УЕФА

20:45
Жерар Морено и Унаи Эмери. Фото AFP
Жерар Морено и Унаи Эмери. Фото AFP
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Вильярреала» на матч Суперкубка УЕФА-2021, сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 11 августа, в Белфасте (Северная Ирландия), начало — в 22.00 (мск).

Стартовый состав «Челси»: Менди — Зума, Чалоба, Рюдигер — Канте, Ковачич — Хадсон-Одои, Зиеш, Хаверц, Алонсо — Вернер.

Запасные: Кепа, Кристенсен, Жоржиньо, Тьяго Силва, Абрахам, Пулишич, Лофтус-Чик, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Аспиликуэта, Эмерсон.

Стартовый состав «Вильярреала»: Асенхо — Педраса, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт — Морено, Капу, Тригерос — Диа, Морено, Пино.

Запасные: Рульи, Марио Гаспар, Морланес, Алькасер, Иборра, Эступиньян, Х. Куэнка, Раба, Пенья, Манди, Мой Гомес, Ниньо.

На матче «Челси» — «Вильярреал» будет работать бригада российского арбитра Сергея Карасева.

Челси — Вильярреал

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры