Стали известны стартовые составы «Челси» и «Вильярреала» на матч Суперкубка УЕФА-2021, сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 11 августа, в Белфасте (Северная Ирландия), начало — в 22.00 (мск).

Стартовый состав «Челси»: Менди — Зума, Чалоба, Рюдигер — Канте, Ковачич — Хадсон-Одои, Зиеш, Хаверц, Алонсо — Вернер.

Запасные: Кепа, Кристенсен, Жоржиньо, Тьяго Силва, Абрахам, Пулишич, Лофтус-Чик, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Аспиликуэта, Эмерсон.

Стартовый состав «Вильярреала»: Асенхо — Педраса, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт — Морено, Капу, Тригерос — Диа, Морено, Пино.

Запасные: Рульи, Марио Гаспар, Морланес, Алькасер, Иборра, Эступиньян, Х. Куэнка, Раба, Пенья, Манди, Мой Гомес, Ниньо.

На матче «Челси» — «Вильярреал» будет работать бригада российского арбитра Сергея Карасева.