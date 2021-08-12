Эмери доволен игрой «Вильярреала» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери после поражения от «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА отметил, что винить ему игроков не за что. Победитель определился в серии пенальти.

«Для меня большая честь представлять этот клуб, «Вильяреал», и испанскую лигу в такой день. Укорить игроков нельзя абсолютно ни в чем, потому что они приложили поистине фантастические усилия», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.