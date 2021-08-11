Альбиоль ожидает тяжелого матча против «Челси» в Суперкубке УЕФА

Защитник «Вильяреала» Рауль Альбиоль перед Суперкубком УЕФА против «Челси» отметил, что его команде придется трудно.

«Хотим расти всей командой, хотим играть в финалах против лучших европейских клубов, и это прекрасная возможность. Надо будет изрядно потрудиться. Впереди у нас участие в Лиге чемпионов, так что мы прогрессируем. Постараемся победить и одновременно получить от матча удовольствие. Возможно, нам придется терпеть 90 минут, но мы хотим порадовать болельщиков и вернуться домой ради жителей Вильяреала с трофеем», — цитирует пресс-служба УЕФА Альбиоля.

Матч «Челси» — «Вильярреал» состоится сегодня, 11 августа, в Белфасте.