Торрес готов к матчу с «Челси»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал, что защитник Пау Торрес готов сыграть в Суперкубке УЕФА с «Челси». После завершения клубного сезона-2020/21 игрок сначал принял участие в Евро-2020, а затем в Олимпийских играх.

«Пау Торрес вернулся после Евро-2020 и Олимпиады, но он готов к завтрашнему матчу, все хорошо. Мы гордимся возможностью представлять Ла Лигу, президента, болельщиков и весь испанский футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Матч «Челси» — «Вильярреал» состоится сегодня, 11 августа, в Белфасте. Начало в 22.00 по московскому времени.