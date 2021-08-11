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Торрес готов к матчу с «Челси»

06:23
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал, что защитник Пау Торрес готов сыграть в Суперкубке УЕФА с «Челси». После завершения клубного сезона-2020/21 игрок сначал принял участие в Евро-2020, а затем в Олимпийских играх.

«Пау Торрес вернулся после Евро-2020 и Олимпиады, но он готов к завтрашнему матчу, все хорошо. Мы гордимся возможностью представлять Ла Лигу, президента, болельщиков и весь испанский футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Матч «Челси» — «Вильярреал» состоится сегодня, 11 августа, в Белфасте. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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