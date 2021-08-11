Тригерос рассчитывает обыграть «Челси» в Суперкубке УЕФА
05:12
Полузащитник «Вильярреала» Ману Тригерос поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА против «Челси». По его мнению, испанская команда готова бороться с кем угодно.
«Для нас это необычное межсезонье. Эта команда способна бороться с кем угодно, в особенности с топовыми соперниками. Мы хотим привезти этот кубок домой», — цитирует пресс-служба УЕФА.
Матч «Челси» — «Вильярреал» состоится сегодня, 11 августа, в Белфасте.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2030316--chelsea-vs-villarreal/
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