Тригерос рассчитывает обыграть «Челси» в Суперкубке УЕФА

Полузащитник «Вильярреала» Ману Тригерос поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА против «Челси». По его мнению, испанская команда готова бороться с кем угодно.

«Для нас это необычное межсезонье. Эта команда способна бороться с кем угодно, в особенности с топовыми соперниками. Мы хотим привезти этот кубок домой», — цитирует пресс-служба УЕФА.

Матч «Челси» — «Вильярреал» состоится сегодня, 11 августа, в Белфасте.