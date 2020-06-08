«Да что ты выиграл в своей жизни?» Радимов рассказал забавную историю о Данни

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило по ходу матча за Суперкубок УЕФА-2008 с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

— Какие чувства испытывали, выходя на разминку перед игрой с командой сэра Алекса Фергюсона? — вопрос Радимову.

— Я помню, как мы вышли с Аршавиным перед матчем, стоим в центре поля, основной состав уже готовится к игре в раздевалке. Нас выхватили крупным планом — у меня в руках «Кока-кола», у него «Фанта». Нас показывают на экране стадиона, и Шава говорит: «Представляешь, если бы у нас сейчас тренером был не Адвокат, а какой-то русский специалист? За такие напитки нас бы, наверное, отправили в Хабаровск». Что касается самой встречи, то не играл Роналду, для нас это было большим плюсом. Любой футболист, который выходит играть против команды Роналду и узнает, что он не выйдет на поле, испытывает облегчение.

— Тот матч стал для вас последним в профессиональной карьере. На тот момент понимали, что больше не выйдете на поле? Общались перед игрой с Адковатом?

— Общался с Диком перед сезоном, сказал, что это будет мой последний сезон, больше я не выдержу, потому что была проблема с ахилловым сухожилием, обманывать футбол не было смысла. Я выдержал до конца сезон, насколько это было возможно. Я благодарен Адвокату, что он позволил выйти на поле в таком матче. Думаю, любой футболист не отказался бы от такого завершения карьеры.

— После игры вы иронизировали над «МЮ», говорили, что им пришлось даже рукой забивать...

— Если говорить о голе рукой, мы же все помним Марадону, который с таким голом вошел в историю. ВАР тогда не было. Скоулз при счете 2:1 забивает рукой на последних минутах. Мы с Тимощуком находились рядом с арбитром, и первым движением он показал на центр. Если бы ассистент судьи не подсказал, мог случиться скандал. После подсказки же Скоулз получил красную, доигрывали мы в большинстве. Но в первые секунды после гола мы с Тимощуком просто опешили, когда увидели жест судьи.

— Героем того вечера стал Данни. Как выглядел его дебют со стороны?

— Предыстория: когда мы играли против «Динамо» с Данни в составе, у нас постоянно возникали конфликты. Я говорю по-испански, поэтому высказывали мы друг другу очень много. В одном из матчей Данни сказал мне: «Да что ты выиграл в своей жизни?». На что я ответил, что ты-то и подавно ничего не выиграл. К 2008-м году мы выиграли все, что можно, а перед Суперкубком к нам перешел Данни. По-испански в команде говорили только мы с Домингесом. Первое, что я сказал Данни после перехода: «Ну что, ты приехал выигрывать титулы?». После финального свистка он подошел ко мне и сказал: «Ну, теперь я точно выиграл трофей, больше ты мне ничего не скажешь».

— Как отмечали победу?

— Для начала расскажу о том, что было перед игрой. Такое количество дорогих машин с российскими номерами в Монако, пожалуй, до этого не было. А стадион, который чем-то похож на «Петровский», на 90% был заполнен нашими болельщиками. Что касается послематчевой вечеринки, она была запланирована при любом результате. Разумеется, после победы настроение лучше. Мы с Костей Зыряновым ушли где-то в разгар вечеринки и пошли пешком. Нужно было идти в гору, шли долго и устали еще больше, чем на игре.

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись матча за Суперкубок УЕФА-2008 между «Зенитом» и «Манчестер Юнайтед». Начало трансляции в 20:00.