Экс-менеджер «Зенита» вспомнил, как Аршавин разрядил обстановку перед финалом Кубка УЕФА

Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов рассказал, как Андрей Аршавин шуткой снял напряжение перед финалом Кубка УЕФА сезона-2007/08.

«Андрей Сергеевич был лидером не только на поле, он умел разрядить команду, когда того требовала ситуация. Помню, как улетали на сборы в Нидерланды. Стоим в автобусе, который повезет нас до самолета, все напряженные, собранные. И в этот момент Аршавин говорит: «Ребят, а чего вы нахмурились? Нам повезло ? у нас всего один финал. Это у Блинова вон целых два». У меня просто как раз должна была быть финальная игра в «Что? Где? Когда?». После этой шутки Андрея Сергеевича всех чуть немного отпустило. Я свой финал в итоге проиграл. Про что Аршавин тоже не упустил случая пошутить. На утро после победы мы пересеклись с ним у лифта, Андрей Сергеевич посмотрел на меня, ухмыльнулся и сказал: «Ну что, Алексей? Мы-то свой финал выиграли, а вы вот проиграли», — приводит слова Блинова «Чемпионат».

«Зенит» стал победителем Кубка УЕФА сезона-2007/08, обыграв в финале шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0.