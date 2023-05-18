Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Кубок УЕФА

Сегодня, 22:05

Обладатель Кубка УЕФА рассказал, что Газзаев отказался сбрить усы из-за супруги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил, как игроки московского клуба напоминали тогдашнему главному тренеру Валерию Газзаеву о его обещании сбрить усы в случае победы в Кубке УЕФА.

«Был ли я и другие игроки удивлены, когда Валерий Газзаев отказался сбривать усы после победы в Кубке УЕФА? Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку. Говорил: «Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!» Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА ровно 18 лет назад, в 2005 году. По ходу того сезона Газзаев пообещал сбрить свои знаменитые усы в случае победы армейцев, однако так и не выполнил обещания.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/obladatel-kubka-uefa-rasskazal-chto-gazzaev-otkazalsya-sbrit-usy-iz-za-suprugi
Евгений Алдонин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
3
1
Читайте также
Навка поздравила Загитову с днем рождения
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Каррера, Родионов и Измайлов возложили цветы у памятника жертвам трагедии на матче "Спартак" - "Харлем"
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малафеев — о победе «Зенита» в Кубке УЕФА-2008: «Это огромное достижение для всего российского футбола»
Новости
RSS RSS
Все новости