Титов вспомнил победу «Спартака» над «Аяксом», которая позволила выйти в полуфинал Кубка УЕФА

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов опубликовал пост в Instagram.

«Мы давно не действующие, но помним прошлое, без которого нет будущего! Мне безвозмездно повезло оказаться в великой команде с легендарным тренером, помню как вчера! Оказывается, 23 года с того матча,когда Москва сошла с ума, да и мы тоже. Не знаю, чем бы все закончилось, пройди мы «Интер» в полуфинале, но больших эмоций трудно представить!

Такого единения с болельщиками трудно вспомнить, без нашего «12-го игрока» ничего не произошло бы. Великое время! Любимым партнерам низкий поклон", — написал Титов.

17 марта 1998 года «Спартак» в ответном матче 1/4 финала Кубка УЕФА обыграл «Аякс» со счетом 1:0 и по сумме двух матчей (первая встреча — 3:1) вышел в полуфинал турнира. На этой стадии красно-белые дважды уступили со счетом 2:1 «Интеру», который стал обладателем трофея.