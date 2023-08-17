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Титов вспомнил матчи с «Аяксом» в 1/4 финала Кубка УЕФА сезона-1997/98

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» вспомнил поединки с «Аяксом» в 1/4 финала Кубка УЕФА сезона-1997/98.

«Воспоминания от этих игр одни из самых ярких. Были также матчи с «Реалом» и «Арсеналом», которые тоже очень сильно врезались в память, но вот с «Аяксом» было противостояние в плей-офф из двух матчей, это немного другое. Та выездная форма в тех цветах осталась навсегда в сердцах болельщиков, хотя у нас также был случай, когда мы играли в необычной для себя черной форме с «Арсеналом». У меня многие спрашивают, осталась ли у меня именно та футболка, в которой мы играли с «Аяксом» на выезде, но если бы она у меня и осталась, то я бы ее никому не отдал. Но, к сожалению, у меня ее нет. Мне запомнился выезд наших болельщиков на матч в Амстердаме, тогда от нас приехало три тысячи фанатов. Если спустя 25 лет помнят тот матч, то действительно мы там, как говорится, «наследили со знаком плюс». Если «Спартак» выйдет на какой-то поединок в форме, приуроченной к этой игре, то я желаю, чтобы это, конечно же, была победа, но и чтобы она стала яркой и запоминающейся для болельщиков», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, что в 1/4 финала Кубка УЕФА «Спартак» обыграл «Аякс» по сумме двух матчей со счетом 4:1. В полуфинале команда уступила миланскому «Интеру».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-k-sozhaleniyu-u-menya-ne-ostalas-forma-s-vy-ezdnogo-matcha-protiv-ayaksa-v-kubke-uefa/
Егор Титов
Футбол
ФК Аякс
ФК Спартак (Москва)
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