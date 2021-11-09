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Барановская рассказала, как во время финала Кубка УЕФА отдала ребенка Аршавина толпе болельщиков

12:16

Юлия Барановская, телеведущая и бывшая жена Андрея Аршавина, в интервью «СЭ» рассказала, как толпа болельщиков несла сына экс-футболиста после финала Кубка УЕФА-2008.

Юлия Барановская в&nbsp;жюри &laquo;Ледникового периода&raquo;. Как сын Аршавина попал в «Спартак», уход из «Ледникового периода», медаль Кубка УЕФА. Интервью Юлии Барановской

Удивительно, что Артем не проникся футболом — все-таки человек получал медаль победителя Кубка УЕФА.

— Ха-ха! Да, это была целая история. Маленький Артем в тот вечер выглядел очень потешно: «зенитовская» шапочка с двумя помпонами, футболка с надписью «Аршавин». Болельщики, причем не только наши, фотографировались с Артемом, совершенно не понимая, чей это ребенок. Просто прикольный маленький болельщик «Зенита».

Естественно, у меня не было привычки кричать, что его папа — Андрей Аршавин. После победы «Зенита» Андрей подошел к нашей трибуне. Мы сидели где-то на 12-м или 13-м ряду. Он протянул руки, и я просто отдала маленького ребенка толпе. Его перехватывали болельщики из рук в руки, чтобы передать папе. Дальше он с ним за ручку пошел по полю, а Мишель Платини торжественно повесил медаль не Андрею, а именно Артему, сидящему на папиной шее. Эти кадры облетели весь мир! Но да, даже после такого детства футбол для Артема не больше чем просто игра.

В финале Кубка УЕФА-2008 «Зенит» в Манчестере победил «Рейнджерс» (2:0).

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