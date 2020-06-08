Экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило по ходу матча за Суперкубок УЕФА-2008 с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

— Чувствовали дополнительное давление перед таким непростым дебютом? — вопрос Данни.

— Если честно, я немного удивился. Видеть Аршавина на скамейке запасных после того невероятного сезона, который он провел — особенно в Кубке УЕФА, который он отыграл на высшем уровне, забил много мячей. Это стало сюрпризом для меня, для команды, для всех. Но я счастлив, что все сложилось именно так — меня бросили в бой, под большое давление, и я справился с ним, сумел помочь команде сыграть на максимуме возможностей и победить. Очень радостно от того, что я оказался на уровне моих партнеров по команде, показал, на что способен и что готов быть важным игроком для «Зенита».

— В подтрибунном помещении вы общались с Роналду. О чем говорили?

— Перед игрой мы не общались, я лишь поговорил с агентом, с которым он тоже работал. А вот после матча, да, немного поболтали, с ним и с Нани, с которым вскоре должны были отправиться в сборную Португалии. Обсудили встречу — Роналду был травмирован, не смог сыграть, и это был довольно важный для нас момент, потому что это был одним из ключевых футболистов для «МЮ». К счастью для нас, Криштиану не довелось выйти на поле. Но, конечно же, всегда приятно побеждать сильного соперника с топовыми игроками в составе, так что я отпустил пару шуток в его адрес.

— Вы выходите на поле против Скоулза, Ван дер Сара, Фердинанда, Руни. Не дрожали коленки?

— Страха перед конкретными игроками не было, а если и ощущалась какая-то тревога, то из-за имени соперника, из-за «Манчестер Юнайтед». Но потом я посмотрел на нашу команду: на Домингеса, Тимощука, Погребняка, Денисова, Зырянова, Широкова, на тех, кто играл в то время в сборной России, кто находился на пике своей формы, показывал свой лучший футбол, и понял, что в наших силах побороться за победу. На старте игры не было страха, но были нервы — из-за важности события. Но как только мы завладели мячом, как только у нас пошла игра, все нервы ушли и появилась уверенность в итоговом успехе. Так и получилось!

— Вас признали лучшим игроком матча. Могли представить такой дебют?

— Я был очень рад, что получил ту награду. Но, конечно же, главным и самым важным была общая командная победа, зенитовский Суперкубок УЕФА. Мне было совсем не важно, кто станет лучшим игроком: я или кто-то другой. Да, я забил, мы победили, мне вручили приз, и теперь он хранится у меня дома, как и медаль — это воспоминания на всю жизнь.

— Как проходило празднование завоеванного трофея?

— Должен сказать, что мы с женой пришли на вечеринку довольно поздно — потому что со стадиона я вышел последним, долго сидел на допинг-контроле, полтора или два часа не мог его пройти. Так что на празднике я оказался очень поздно. Но вечеринка была действительно крутой, шикарной. И заслуженной, потому что мы завоевали значимый трофей. Было много важных людей из разных видов спорта. Мы отлично повеселились!

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись матча за Суперкубок УЕФА-2008 между «Зенитом» и «Манчестер Юнайтед». Начало трансляции в 20:00.