Блинов рассказал, что в ночь перед финалом Кубка УЕФА в отеле «Зенита» четырежды сработала сигнализация

Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов рассказал о ночи перед финалом Кубка УЕФА сезона-2007/08.

«У меня тогда у единственного был курящий номер. Ко мне в гостиницу приехала журналистка Ирада Зейналова, чтобы я помог ей подготовить материал. В процессе подготовки я курил. Как только Ирада уехала, сработала первая пожарная сигнализация, приехали пожарные. Первая мысль была, что меня сейчас депортируют, что я, видимо, нарушил какие-то правила, что курить в номере нельзя. Поэтому я грустно смотрел в окно, как подъезжают пожарные машины. Потом они уехали, мы стали готовиться ко сну, вдруг сигнализация сработала во второй раз. Я понял, что это точно не связано со мной, собрал документы, подготовился к эвакуации, выскочил в коридор. В коридоре я встретил сонного Витьку Файзулина в трусах, который пытался понять, что происходит. Через некоторое время нам сказали, что это ложное срабатывание. Потом в течение ночи сигнализация срабатывала еще дважды. Утром я увидел, как у номера Адвоката сидят два английских полицейских и тихонько кемарят. Они охраняли его номер, потому что именно рядом с номером Дика была кнопка сигнализации. Как я понял, это фанаты «Рейнджерс» забегали в отель и пытались сорвать нам сон», — приводит слова Блинова «Чемпионат».

«Зенит» стал победителем Кубка УЕФА сезона-2007/08, обыграв в финале шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0.