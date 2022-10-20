40 лет трагедии на матче «Спартак» — «Хаарлем». Видео

20 октября 1982 года в «Лужниках» произошла самая страшная трагедия в истории «Спартака». В давке под трибунами погибли, по официальным данным, 67 человек, которые пришли на матч Кубка УЕФА с голландским «Хаарлемом».

Эта давка стала самым трагическим случаем в истории советского и российского спорта.

Трагедию замолчали, и информация о количестве жертв появилась в советской прессе лишь семь лет спустя, в 1989 году.