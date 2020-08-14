Новый глава совета директоров ЦСКА рассказал, как ездил на финал Кубка УЕФА

Новый председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин вспомнил, как в 2005 году съездил на финал Кубка УЕФА в Лиссабон. Армейцы в решающем матче победили «Спортинг» (3:1) и стали первым российским клубом — обладателем еврокубкового трофея.

— Конечно же, незабываемыми стали как сам матч, так и поездка, — цитирует официальный сайт ЦСКА Орешкина. — То, что навсегда останется со мной — неповторимая эйфория второго тайма на стадионе и эмоциональное опустошение на выходе с сектора. Думаю, о деталях этого матча болельщикам ПФК ЦСКА можно не рассказывать.

Сама же поездка была не без проблем. Например, невозможность выкупить билет на матч до моего отлета, так как первую половину мая находился в другой стране. Но тут пришла на помощь взаимовыручка армейских болельщиков. Я кинул клич на фанатской гостевой и нашелся человек (спасибо ему за это большое еще раз!), который купил мне билет в Москве и доставил его в Лиссабон, куда мне удалось добраться на перекладных.