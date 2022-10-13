В «Истанбул Башакшехире» заявили, что не собираются покупать Дзюбу зимой

Глава отдела по связям с общественностью «Истанбул Башакшехира» Гохан Йылмаз заявил, что клуб не планирует покупать российского форварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбу.

«Мы не хотим подписывать Артема Дзюбу в зимнее трансферное окно», — приводит «Чемпионат» слова Йылмаза.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах агента. 34-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года с опцией продления еще на год.

На счету футболиста 1 гол в 4 матчах за команду. При этом Дзюба принял участие лишь в одной из четырех последних игр «Аданы Демирспор» — он провел 6 минут на поле во время встречи с «Газиантепом» (1:1) в 9-м туре чемпионата Турции.