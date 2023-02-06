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Сегодня, 16:17

В «Динамо» выразили соболезнования семьям погибших после землетрясения в Турции

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал новости о сильном землетрясении в Турции.

«Мы были опечалены этими новостями. К счастью, в нашем отеле никаких проблем не было, но не всем так повезло. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — заявил тренер.

Футбольный клуб «Динамо-Москва» присоединяется к словам Славиши Йокановича и также выражает соболезнования и слова поддержки всем пострадавшим и их близким.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных).

Заключительный сбор московской команды также должен пройти в Белеке с 10 по 17 февраля.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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