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Сегодня, 17:25

Агент Зе Луиша заявил, что игрок не пострадал в результате землетрясений в Турции

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Хатайспора» Зе Луиша Жозе Фоуту Гальван в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о землетрясениях в Турции.

«С Зе Луишем все в порядке. Он не пострадал. Спасибо, что поинтересовались», — сказал Гальван «СЭ».

Ранее появилась информация о пропаже хавбека «Хатайспора» Кристиана Атсу и спортивного директора клуба Танера Савута под завалами в результате землетрясения.

На данный момент все спортивные мероприятия в Турции приостановлены.

Последствия землетрясения в&nbsp;Турции. В Турции страшное землетрясение. Как это коснется российских клубов, которые проводят там сборы?
Зе Луиш
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