Агент Зе Луиша заявил, что игрок не пострадал в результате землетрясений в Турции

Агент нападающего «Хатайспора» Зе Луиша Жозе Фоуту Гальван в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о землетрясениях в Турции.

«С Зе Луишем все в порядке. Он не пострадал. Спасибо, что поинтересовались», — сказал Гальван «СЭ».

Ранее появилась информация о пропаже хавбека «Хатайспора» Кристиана Атсу и спортивного директора клуба Танера Савута под завалами в результате землетрясения.

На данный момент все спортивные мероприятия в Турции приостановлены.