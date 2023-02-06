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Сегодня, 16:00

В Турции под завалами погиб вратарь футбольной команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Погибший футболист.
Фото Соцсети

В результате землетрясения в Турции под завалами погиб вратарь клуба «Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан, сообщает Sabah.

Ранее пресс-служба «Малатьяспора» сообщала, что турецкий вратарь остался под завалами после землетрясения.

В ночь на понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. По последним данным, общее число погибших превысило 1 тысячу человек.

Все спортивные мероприятия в стране были приостановлены.

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