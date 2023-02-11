Меркель: «Сезон для нас закончился. Больше «Газиантепа» не будет»

Полузащитник «Газиантепа» Александр Меркель рассказал, что клуб снимается с чемпионата Турции. Причиной стали землетрясения, случившиеся в юго-восточной части страны.

«Хочу сказать, что сезон для нас закончился. Больше нашего клуба не будет, и сезон для нас подошел к концу», — цитирует Meta-ratings.kz Меркеля.

Ранее глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши сообщил, что «Хатайспор» снялся с чемпионата.

В ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.