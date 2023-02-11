Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 01:20

Меркель: «Сезон для нас закончился. Больше «Газиантепа» не будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Газиантепа» Александр Меркель рассказал, что клуб снимается с чемпионата Турции. Причиной стали землетрясения, случившиеся в юго-восточной части страны.

«Хочу сказать, что сезон для нас закончился. Больше нашего клуба не будет, и сезон для нас подошел к концу», — цитирует Meta-ratings.kz Меркеля.

Ранее глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши сообщил, что «Хатайспор» снялся с чемпионата.

В ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

ФК &laquo;Хатайспор&raquo;. «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения в стране

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-merkel-o-gaziantepe-sezon-dlya-nas-zakonchilsya-226882/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Александр Меркель
Футбол
ФК Газиантеп
2
0
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В Британии указали на скорую потерю ВСУ Харькова и Артемовска
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 18,9 тыс.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале вывоза жителей пригородов Угледара в Волноваху
За что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболку Месси выставили на торги в помощь пострадавшим во время землетрясения в Турции
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости